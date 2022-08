Rissa sull'isola di Vulcano, arrestati sei giovani

Uno dei ragazzi coinvolti ha riportato lesioni ed è stato necessario il trasporto in elisoccorso all'ospedale policlinico di Messina

Sei ragazzi sono stati arrestati dai carabinieri, in flagranza di reato, per lesioni personali e rissa. E' successo sull'isola di Vulcano (Messina). Uno dei partecipanti alla rissa ha riportato lesioni ed è stato necessario il trasporto in elisoccorso all'ospedale policlinico di Messina, mentre altri tre sono stati medicati dalla guardia medica dell'isola.

Richiesti sei "daspo Willy"

Nei confronti dei sei arrestati, i militari hanno già avanzato la proposta di emissione di misure di prevenzione, quali il foglio di via obbligatorio ed il cosiddetto "daspo Willy", al fine di vietare loro l'accesso ai luoghi dell'intero comune di Lipari.