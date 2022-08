Deteneva in casa armi e silenziatori: arrestato 55enne nel Trapanese

Durante una perquisizione nell’abitazione di un uomo di Custonaci, in provincia di Trapani, la polizia ha trovato la riproduzione di un’arma semiautomatica con una modifica per inserire un silenziatore.

L'arresto

Il 55enne, arrestato con l’accusa di detenzione di arma clandestina, è risultato in possesso anche di due silenziatori, oltre che di munizioni per la semiautomatica e per fucili da caccia. Sono in atto le indagini per individuare la provenienza dell’arma, intanto per l’uomo sono stati convalidati gli arresti domiciliari dal gip.