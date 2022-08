Catania, ZTL attiva nel centro storico: prime multe in arrivo

Dopo circa un mese di sperimentazione è ufficialmente attivo il varco ZTL nel centro di Catania. Le telecamere hanno già individuato le prime infrazioni e la polizia locale ha già comminato diverse multe. Solamente i residenti e i veicoli autorizzati potranno quindi entrare nel centro storico cittadino, limitato nei pressi del teatro Massimo Bellini.

La zona interessata

Le vie che perimetrano la zona saranno le seguenti: Via Antonino di Sangiuliano, Via Antonio Mancini, Via Monsignor Ventimiglia, Via Euplio Reina, Via della Loggetta, Via Santa Maria del Rosario, Via Sant'Agata, via Vittorio Emanuele II, via Leonardi, Via Valle, Via Landolina. Per richiedere il pass che permette l’ingresso nella ZTL è necessario completare una procedura online sul sito dell’Amts.