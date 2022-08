Incidente stradale a Palermo, auto contro un albero: morto

Un uomo di 48 anni questa mattina è finito con l'auto contro un albero nella zona della Fiera del Mediterraneo dove si effettuano i tamponi Covid. L'incidente è successo in via Martin Luther King a Palermo. Non è escluso che l'automobilista abbia perso il controllo della vettura a causa di un malore improvviso.

La tragedia

La situazione è apparsa subito grave. Qualcuno ha cercato di rianimarlo e sono stati chiamati i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costatare la morte. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. Nella zona è stato il caos: tra la fila dei tamponi e l'auto incidentata si sono formate lunghe code.