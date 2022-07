In un casolare sono stati rinvenuti 170 grammi di cocaina. Il proprietario dell'ovile, un uomo di 58 anni, è stato arrestato

Blitz antidroga dei carabinieri a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. I militari hanno perquisito un ovile scoprendo al suo interno 731 piantine di marijuana. In un casolare invece sono stati rinvenuti 170 grammi di cocaina. Il proprietario dell'ovile, un uomo di 58 anni, è stato arrestato e portato in carcere mentre lo stupefacente è stato sequestrato.