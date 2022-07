Incidente a Porto Empedocle, morto un motociclista

Un uomo di 66 anni, Alfonso Macannuco originario di Agrigento e residente in Belgio, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 115 "Sud Occidentale Sicula" nel territorio comunale di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. La vittima era sulla propria moto, una Yamaha Virago, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Sul posto, nei pressi della stele in memoria del maresciallo Giuliano Guazzelli, sono intervenute le forze dell'ordine e personale dell'Anas. La strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato sulla ss 115 ter.