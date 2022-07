Incidente sulla A29 a Palermo, scontro auto-moto: tre feriti gravi

L'autostrada è bloccata in direzione dell'aeroporto. Gravi una ragazza di 20 anni e un giovane di 23. Ferita una donna di 40 anni

Incidente sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in uscita dal capoluogo siciliano. Coinvolte un’auto e una moto, che si sono scontrate. Tre persone sono state trasportate in codice rosso negli ospedali Villa Sofia e Civico. L'autostrada è bloccata in direzione dell'aeroporto. Gravi una ragazza di 20 anni e un giovane di 23. Ferita una donna di 40 anni. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con tre ambulante e gli agenti della polizia stradale.