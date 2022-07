Sequestrate due discoteche abusive in provincia di Palermo

Sono stati denunciati i titolari di due locali, dove sono stati sorpresi a ballare alcune centinaia di giovani in assenza delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza

In provincia di Palermo i carabinieri hanno sequestrato due discoteche abusive durante i controlli sul lungomare tra i comuni di Isola delle Femmine e Capaci, preso d'assalto dai turisti in queste settimane estive. Sono stati denunciati i titolari di due locali, dove sono stati sorpresi a ballare alcune centinaia di giovani in assenza delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza. Ai due titolari è stato contestato il reato di apertura abusiva di locale pubblico.