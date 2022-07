Incendio di rifiuti a Palermo, interventi dei vigili del fuoco

Incendi di rifiuti anche nella notte del Festino a Palermo. Soni intervenuti i vigili del fuoco per spegnere i roghi allo Sperone, Borgo Nuovo e Zen. In questi quartieri i roghi all'immondizia sono quasi quotidiani.

L'intervento dei pompieri

I pompieri hanno impiegato molti mezzi e risorse per riuscire a domare le fiamme. Due gli interventi a Borgo Nuovo dove sono andati in fiamme cumuli di spazzatura abbandonati ai bordi delle strade e cassonetti. Altre discariche in fiamme allo Zen 2 e allo Sperone dove la spazzatura non viene raccolta in modo continuo da settimane.