Catania, ruba scooter in 40 secondi: arrestato minorenne

Il giovane ha agito in pieno giorno in via Castello Ursino insieme a un complice. Il ragazzo è finito in manette poche ore dopo: i carabinieri lo attendevano a casa

In soli 40 secondi a Catania, in pieno giorno in via Castello Ursino, un minorenne giunto con un complice in sella a un ciclomotore ha manomesso il lucchetto e l'impianto elettrico di uno scooter Piaggio Liberty e si è allontanato con il mezzo trafugato. Il giovane però è stato arrestato poche ore dopo dai carabinieri che lo attendevano a casa.

L’intervento dei carabinieri

Ai carabinieri il minorenne ha poi consegnato lo scooter, che aveva nascosto nel parcheggio di un condominio di via Cristoforo Colombo. Il mezzo è stato restituito al proprietario Il minorenne è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza di via Franchetti e poi collocato in una comunità dall'autorità giudiziaria all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto.

Le indagini

Dopo l'allarme lanciato dal proprietario i carabinieri dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza sono risaliti alla targa del mezzo usato dai due giovani, di proprietà della madre del minorenne e al suo rientro lo hanno bloccato con ancora addosso gli stessi abiti utilizzati nel corso del furto.