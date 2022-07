Rifiuti, a Palermo in fiamme cumuli di immondizia

I roghi sono divampati a San Lorenzo e in via Nicoletti. Sono intervenuti i vigili del fuoco nella notte per spegnere le fiamme ed evitare danni alle auto parcheggiate

Emergenza rifiuti a Palermo, dove nelle ultime ore nuovi incendi hanno interessati diversi cumuli di immondizia rimasti in strada. I roghi sono divampati a San Lorenzo e in via Nicoletti. Sono intervenuti i vigili del fuoco nella notte per spegnere le fiamme ed evitare danni alle auto parcheggiate. Al momento ci sono rifiuti non raccolti nella zona di Mondello come ad esempio in via Diomede o in via Tolomea, dove i residenti lamentano una mancata raccolta della spazzatura abbandonata sul marciapiede.

La situazione

Discariche improvvisate sono presenti lungo viale Regione Siciliana, in particolare all'altezza delle intersezioni con via Pietro Calandra e via Piero della Francesca. Rifiuti segnalati anche in via Brunelleschi e nella zona di Borgovecchio, fra via Archimede e piazza della Pace, a pochi passi dal centro comunale di raccolta. Altri incendi sono stati individuati in via Pecori Giraldi, nella zona dell'ospedale Civico di Palermo, al Villaggio Santa Rosalia, in via Trento, piazza Vanni ed ancora in via Coppi allo Zen.

In fiamme autocompattatore Rap

Intanto, un incendio ha interessato anche un autocompattatore della Rap, l'azienda che si occupa della raccolta rifiuti nel capoluogo siciliano, in via Papa Sergio all'angolo con via Papa Pio XII, nel quartiere Arenella. Secondo quanto ricostruito erano stati gettati nei cassonetti dei razzi utilizzati per segnalare la presenza in mare delle imbarcazioni. Non appena il mezzo ha svuotato la spazzatura dentro il tritarifiuti i razzi sono esplosi innescando l'incendio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.