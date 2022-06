Raciti, Presidenza Consiglio chiede pagamento 15 milioni per danni

La sentenza del 2021

approfondimento

Omicidio Raciti, Speziale e Micale devono risarcire 15 milioni

Con sentenza emessa il 13 maggio 2021 la terza sezione civile del tribunale di Catania ha condannato Speziale, all'epoca dei fatti minorenni, a pagare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al ministero dell'Interno 25.000 euro di danni non patrimoniali e di 15 milioni per quelli patrimoniali, quest'ultimi in solido con Daniele Natale Micale, condannato definitivamente a 11 anni di reclusione per l'omicidio preterintenzionale dell'ispettore Raciti.