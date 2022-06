Incendio a Messina, fiamme lambiscono impianto di selezione di Pace

I vigili del fuoco sono al lavoro a Messina per spegnere un incendio nelle colline della Panoramica. Il rogo, la notte scora, ha lambito l'impianto di selezione di Pace, dove sono realizzate le ecoballe dei rifiuti raccolti nel porta a porta.

La situazione

Secondo il presidente di Messinaservizi Bene Comune, Giuseppe Lombardo, "le fiamme sono state innescate da criminali senza scrupoli". "Il pericolo - aggiunge - sembra scongiurato grazie alla prontezza di riflessi anche dei nostri operatori. Stanno anche arrivando degli elicotteri dei vigili del fuoco a presidio dell'impianto e pronti ad intervenire in caso di altri roghi". "Auspichiamo - osserva Lombardo - che quanto prima le forze dell'ordine possano risalire agli autori del folle gesto e ribadiamo che solo con la collaborazione di tutti i cittadini per migliorare il servizio della differenziata, si potrà mettere all'angolo chi non vuole che la rivoluzione green sia attuata nel nostro territorio".