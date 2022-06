Acireale, duplice omicidio in un fondo agricolo

Due uomini di 31 e 30 anni sono stati uccisi in un fondo agricolo di Acireale, nel Catanese. Secondo una prima ipotesi investigativa potrebbe trattarsi di due ladri di agrumi.

La vicenda

Le vittime sarebbero due persone imparentate tra loro, forse due cugini. I due cadaveri sono stati trovati in un agrumeto nella frazione di Pennisi, in territorio di Acireale. La scoperta, ieri, è stata fatta dai carabinieri dopo che alcuni parenti dei due uomini avevano attivato le loro ricerche visto che ieri sera non avevano fatto rientro a casa. Una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri, che indagano, è che qualcuno abbia esploso dei colpi di arma da fuoco dopo averli sorpresi nel fondo agricolo. Tra le posizioni al vaglio della Procura di Catania, che ha aperto un'inchiesta per duplice omicidio, anche quella di uno dei proprietari degli agrumeti della zona.