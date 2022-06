Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: oltre mille persone nell’hotspot

Nella notte dodici persone sono giunte sull'isola dopo che il barchino di 5 metri sul quale viaggiavano è stato intercettato nelle acque antistanti alla costa. In mattinata sbarcate altre 77 persone

Dodici persone, di nazionalità tunisina, sono sbarcate stanotte a Lampedusa dopo che il barchino di 5 metri, partito da Djerba, sul quale viaggiavano è stato intercettato nelle acque antistanti all'isola. In mattinata, invece, sono giunti altri 77 migranti. A soccorrere il barcone in legno di 12 metri, partito da Kerkenna, è stata una motovedetta della Guardia di finanza. Sull'imbarcazione anche una donna al terzo mese di gravidanza e 5 minori, quattro dei quali non accompagnati. Tutti sono stati accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola, dove ora si trovano, nonostante il trasferimento di ieri sera di 602 persone sulla nave Diciotti della Guardia costiera, si trovano ora più di mille ospiti, a fronte di 350 posti disponibili.