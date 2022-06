Agente penitenziario aggredito a Siracusa da un detenuto

Un poliziotto penitenziario è stato aggredito con calci e pugni nella casa circondariale di Siracusa. Lo riferisce il segretario nazionale Polizia Giustizia Francesco Davide Scaduto. L'agente, "dopo avere negato a un detenuto alta sicurezza di sostare in una zona di passaggio dove non poteva sostare, ha subito gravi offese e come se non bastasse è stato aggredito con calci e pugni". Il poliziotto ha dovuto farsi medicare in pronto soccorso dove i medici gli hanno dato 10 giorni di prognosi.