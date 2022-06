Incidente a Cefalù, scontro frontale tra auto e scooter: morta 38enne

Incidente mortale a Cefalù, in contrada Figurella, dove un'auto e uno scooter per cause ancora da accertare si sono scontrati frontalmente. Nello schianto ha perso la vita una donna, R. M., 38 anni, che viaggiava insieme al figlio di sei anni rimasto illeso. La donna soccorsa dai sanitari del 118 è morta pochi minuti dopo al pronto soccorso dell'ospedale Giglio. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Cefalù che dovranno accertare le responsabilità.