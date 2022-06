Palermo, attacco hacker al sistema informatico del Comune

Sono in corso attività per valutare natura e conseguenze dell'attacco. Il sistema è stato cautelativamente spento e isolato dalla rete

È stato rilevato stamattina un attacco hacker al sistema informatico del Comune di Palermo. Il sistema informatico a cui sono collegate centinaia di telecamere e la sala operativa dei vigili urbani sarebbe risultato fuori uso. Ad accorgersi del problema sarebbe stato un utente del sito web istituzionale. Il successivo controllo sarebbe stato fatto proprio sulle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, risultate fuori uso. Il sistema è stato cautelativamente spento e isolato dalla rete.

Servizi offline

Sono in corso attività per valutare natura e conseguenze dell'attacco. I servizi sono attualmente indisponibili e potrebbero verificarsi disagi anche nei prossimi giorni. La Sispi ha già costituito un team tecnico per gestire l'emergenza e sono state messe in campo le misure necessarie a porre rimedio a possibili violazioni dei dati personali e si sta provvedendo alle comunicazioni nei confronti delle autorità competenti.