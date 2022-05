Altavilla Milicia, furto di rame alla stazione ferroviaria: 2 arresti

I due sono stati colti in flagranza e dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso

Due uomini di 18 e 35 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver rubato 70 metri di cavi di rame alla stazione ferroviaria di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, provocando l'interruzione del traffico ferroviario. I due sono stati colti in flagranza e dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.

L'arresto

Durante un servizio i controllo i carabinieri hanno notato i due lungo i binari, non lontano dalla fermata del treno. I militari li hanno bloccati e scoperto il furto. È stato necessario l'intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare i collegamenti e dunque la circolazione. Dopo l'arresto i due indagati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.