Siracusa, l’offerta di Erlend Øye: un milione di euro per la Pillirina

“Posso vendere la mia casa e offrire un milione di euro per la Pillirina, perché resti di tutti”, è il messaggio lanciato sui social da Erlend Øye, cantante dei Kings of convenience e produttore norvegese. A riportare la notizia è Siracusa News.

L'appello di Erlend Øye

“Quando sono venuto per la prima volta a Siracusa, nel 2008 – ha proseguito il cantante – mi hanno portato alla Pillirina: il mix tra la bellezza del centro storico e la costa selvaggia e libera mi hanno portato a comprare casa e trasferirmi qui nel 2012”. “Non portateci via la Pillirina”,conclude il messaggio dell'artista norvegese.

La storia della Pillirina

La Pillirina è un'area privata. L'acquisto, che risale al 1982, è stato operato nei confronti del Demanio dello Stato e quindi riguarda anche la spiaggia. Inoltre, nell'accordo era evidenziato come sul terreno in questione esistessero già all’epoca fabbricati con vincoli archeologici e nell’atto è presente il divieto di realizzare interventi compromettenti della natura dei luoghi. La decisione di sdemanializzare venne presa dalla direzione generale del Demanio del Ministero delle Finanze. La società che acquistò i 527.570 mq di terreni tra il 2008 e il 2010 chiese di realizzare un piano di lottizzazione allegandone il progetto. Da quel punto in poi è stato stabilito che il passaggio a piedi deve essere comunque consentito.