Incendio a Palermo, auto in fiamme in via Leonardo da Vinci

Un'auto si è incendiata in strada in pieno giorno. Sono intervenuti i vigili del fuoco in via Leonardo da Vinci, non distante da viale Regione Siciliana. La vettura stava dirigendosi verso la circonvallazione quando si è fermata all'improvviso, con il fumo che usciva dal cofano motore. Il conducente è sceso immediatamente e chiamato i vigili del fuoco. Non ci sono feriti. Il traffico è andato in tilt per circa un'ora.