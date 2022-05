Paternò, presero parte a corsa di cavalli: due denunce

Entrambi sono indiziati di partecipazione a competizioni sportive clandestine con animali e loro maltrattamento e sono stati sanzionati anche amministrativamente per aver violato le relative disposizioni del codice della strada

A Paternò, nel Catanese, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 31 anni e un uomo di 35 anni perché, da quanto appreso, avrebbero preso parte a una corsa clandestina di cavalli svoltasi il 26 febbraio scorso in contrada San Marco. Il 35enne risulta avere precedenti per l'appartenenza al gruppo mafioso Assinnata di Paternò. Entrambi sono indiziati di partecipazione a competizioni sportive clandestine con animali e loro maltrattamento e sono stati sanzionati anche amministrativamente per aver violato le relative disposizioni del codice della strada.

La vicenda

Le due denunce sono uno sviluppo investigativo dell'attività dei militari che già nei giorni scorsi avevano portato alla denuncia di un uomo ritenuto organizzatore e partecipante a corse clandestine di cavalli, che era stato inoltre trovato in possesso di tre cavalli da corsa, di una pistola semi automatica e di munizioni. I tre cavalli erano stati sottoposti a fermo amministrativo dai medici veterinari dell'Ap di Paternò. Il monitoraggio dei social network ha anche consentito ai carabinieri di accertare che uno dei tre cavalli sequestrati aveva partecipato alla gara in contrada San Marco.