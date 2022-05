Catania, sequestrati 850 prodotti elettrici e giocattoli non sicuri

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno sequestro oltre 850 prodotti elettrici e giocattoli per bambini ritenuti non conformi per la vendita. L'operazione è stata eseguita da finanzieri della compagnia di Caltagirone in una ditta individuale di Scordia gestita da un cinese.

L’intervento dei finanzieri

L'imprenditore è stato segnalato alla Camera di Commercio di Catania per la successiva irrogazione di una sanzione amministrativa. I prodotti non sicuri sono stati sequestrati amministrativamente e ritirati dal mercato per tutelare la sicurezza dei consumatori e la leale concorrenza di mercato.