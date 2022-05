Alicudi, rimane ferito durante un'escursione: soccorso con elicottero

Un uomo di 66 anni è stato soccorso ad Alicudi, nelle Eolie. A quanto si è appreso, il turista romano era rimasto ferito durante un'escursione.

I soccorsi

Durante l'escursione l'uomo si è procurato una ferita lacero contusa alla gamba destra. Una personea che era con lui ha chiamato il 118. Poiché gli escursionisti si trovavano in un ambiente impervio, è stato allertato il Soccorso alpino e speleologico siciliano che, per ridurre al minimo i tempi di intervento e i rischi, ha attivato l'Aeronautica militare. Dall'aeroporto di Trapani-Birgi è decollato un elicottero Hh 139B dell'82esimo centro Csar che, dopo aver imbarcato due tecnici di elisoccorso del Sass all'aeroporto di Boccadifalco, ha raggiunto le Isole Eolie. Qui i tecnici si sono calati col verricello, hanno imbarellato il ferito e lo hanno issato a bordo per sbarcarlo nell'elisuperficie dell'isola, dove è stato affidato alle cure del 118.