Incendio nel porto di Trapani, in fiamme tre imbarcazioni

Incendio la scorsa notte nel porto di Trapani. Tre imbarcazioni ormeggiate nel pontile Columbus sono andate a fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sezione navale ed una squadra del comando provinciale, che hanno evitato il propagarsi delle fiamme alle barche vicine. I pompieri hanno impiegato tre ore per spegnere il rogo, divampato intorno alle 3:15.

In corso le indagini

Sono bruciate due barche a vela e un piccolo natante a motore. Due imbarcazioni sono affondate nel pontile, mentre la terza è stata allontanata sugli scogli dai vigili del fuoco per non causare altri danni. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio da parte dei pompieri e della Capitaneria di Porto.