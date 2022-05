Omicidio a Floridia, condannato a 14 anni e mezzo

Il cadavere venne trovato in auto. Il delitto sarebbe scaturito da contrasti nella gestione di un traffico di droga

Il gup del Tribunale di Siracusa ha condannato a 14 anni e sei mesi di reclusione O.L. per l'omicidio di Nicola Ferla, 42 anni, ucciso a colpi di pistola il 13 maggio 2013 a Floridia. Il cadavere venne trovato in auto. Il delitto sarebbe scaturito da contrasti nella gestione di un traffico di droga. O.L., collaboratore di giustizia, si è autoaccusato dell'omicidio spiegando di aver agito perché avrebbe avuto informazioni su un piano organizzato dalla vittima per ucciderlo.