Casteldaccia, sorpresi con 7 chili di droga: tre arresti

Due ragazzi di 23 e 27 anni e una ragazza di 28 anni sono stati arrestati a Casteldaccia, in provincia di Palermo, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. A eseguire l'arresto sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bagheria.

La fuga e il sequestro di droga

Secondo quanto ricostruito, i due giovani non si sono fermati all'alt di una pattuglia di carabinieri, impegnata in un normale posto di controllo della circolazione stradale. I militari hanno inseguito l'auto tra le vie del paese, ma i due a un certo punto hanno cercato di fuggire a piedi in due direzioni diverse. Il 27enne ha trovato rifugio a casa della 28enne, dove i militari hanno trovato grosse quantità di sostanze stupefacenti. La perquisizione è stata estesa anche alla casa dell'uomo. Nel complesso sono stati sequestrati circa 4.5 chili di marijuana, due chili di hashish e quasi 650 grammi di cocaina. Nel domicilio del 27enne sono stati trovati anche gli strumenti per la pesatura e il confezionamento della sostanza, per vendere la droga al dettaglio. In casa c'erano circa ottomila euro in contanti e diverse catenine in oro. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Termini Imerese. La droga sequestrata è stata portata per essere analizzata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del nucleo investigativo dei carabinieri di Palermo.