Messina, serra artigianale in casa per coltivare cannabis: un arresto

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Messina con l'accusa di aver allestito una serra artigianale in casa, corredata di tutti gli strumenti necessari per la coltivazione casalinga di cannabis.

Il sequestro

Sono state otto le piante di cannabis sequestrate, insieme a oltre un chilo e mezzo di marijuana e tre grammi di hashish. La droga era in 24 barattoli custoditi in camera da letto. Trovati anche un bilancino di precisione e 36.579 euro in banconote e monete di vario taglio. Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Messina Gazzi, in attesa di convalida del gip.