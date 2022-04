Covid Sicilia, il bollettino: 1.777 casi. I ricoverati sono 861

Sono 1.777 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 11.303 tamponi processati. Il tasso di positività è al 15,7%. Gli attuali positivi sono 121.188 con un aumento di 640 casi, i guariti sono 1.534 mentre le vittime sono 7 portano il totale dei decessi a 10.493. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 51 (+3), quelle negli altri reparti sono 861 (-5). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) A livello provinciale si registrano a Palermo 619 casi, Catania 361, Messina 189, Siracusa 112, Trapani 282, Ragusa 147, Caltanissetta 101, Agrigento 185, Enna 185.