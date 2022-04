A Catania unica tappa italiana dei Black Eyed Peas il 28 luglio

L'unica tappa italiana del tour dei Black Eyed Peas sarà a Catania il 28 luglio a Villa Bellini. La data, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management, si inserisce nel cartellone del Wave Summer Music 2022.

Black Eyed Peas a Catania

L'iconico gruppo musicale, che può vantare 6 Grammy Awards vinti e 35 milioni di album venduti, ha dettato il ritmo della cultura pop arrivando a far confluire influenze ibride della cultura hip-hop, pop ed elettronica già dal 1995, oltre a incidere brani destinati a rimanere nella storia della musica contemporanea come "Let's get it started" e "I gotta feeling". I biglietti per la data saranno disponibili online su Ticketone da martedì 26 aprile e nei punti vendita Sicilia Ticket a partire da lunedì 2 maggio.