Vittoria: sequestrate oltre mille bombole di Gpl, due denunciati

Oltre mille bombole e quasi 10mila chili di Gas propano liquido (Gpl) sono stati scoperti in due depositi abusivi a Vittoria, in provincia di Ragusa. Il materiale, custodito senza le previste autorizzazioni e in quantità oltre la soglia massima di sicurezza consentita, è stato sequestrato e i due titolari sono stati denunciati dai militari della guardia di finanza di Ragusa. Le accuse sono di detenzione abusiva di materiale esplodente e omessa dichiarazione dello stesso.