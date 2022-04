Migranti, oltre 800 persone a Lampedusa in poco più di 48 ore

Per tutti è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola, la struttura per giorni rimasta vuota è adesso di nuovo al collasso

Sbarchi senza sosta a Lampedusa, dove, dopo due settimane di tregua dovuta alle cattive condizioni del mare, ieri sono ripresi gli approdi. Sono 247 i migranti giunti nella notte, si aggiungono ai 454 arrivati ieri con 11 diversi eventi, portando a 829 il numero complessivo delle persone sbarcate da venerdì scorso sulla più grande delle Pelagie.

La situazione

In 55 sono stati intercettati dagli uomini della Capitaneria di porto a 28 miglia dall'isola, dopo essere stati trasbordati intorno a mezzanotte sono sbarcati al molo Favaloro. Dove a distanza di mezz'ora circa, sempre una motovedetta della guardia costiera ha condotto 87 persone, tra cui tre minori. Provengono da Egitto, Siria, Bangladesh e sono stati rintracciati a 35 miglia dalle coste dell'isola a bordo di una barca di 12 metri lasciata alla deriva. L'ultima carretta del mare con 105 migranti, tra cui sette donne e 13 minori, è stata intercettata a 35 miglia da Lampedusa dai militari della capitaneria di porto. Ai soccorritori i naufraghi hanno detto di arrivare da Egitto, Siria, Sudan, Somalia, Niger ed Eritrea. Per tutti è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola, la struttura per giorni è rimasta vuota è adesso di nuovo al collasso.