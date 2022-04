Palermo, concorsi universitari truccati: arrestati padre e figlia

Un ex professore e direttore del dipartimento di chirurgia del Policlinico di Palermo, ora in pensione, e la figlia, chirurgo plastico all'ospedale Civico, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri del Nas, in quanto accusati di aver truccato concorsi per professori ordinari e ricercatori universitari al Policlinico "Paolo Giaccone” del capoluogo siciliano. I militari hanno poi notificato provvedimenti d'interdizione ai pubblici uffici, per la durata di 12 mesi, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di altri 11 indagati, mentre dieci persone risultano indagate in stato di libertà.