Giarre, scoperta serra indoor con 91 piantine di cannabis: un arresto

I carabinieri della compagnia di Giarre, coadiuvati da colleghi del Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 37 anni per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.

Trovate 91 piantine di cannabis

In un appartamento nella disponibilità dell'uomo i militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato una serra indoor con 91 piantine di cannabis indica, alte circa 70 centimetri. L'autorità giudiziaria, in sede di udienza, ha convalidato l'arresto del 37enne e disposto per lui i domiciliari.