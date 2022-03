Ladro si arrampica lungo tubo gas a Catania, denunciato

Si sarebbe arrampicato a Catania lungo il tubo del gas per raggiungere, con l'intenzione di svaligiarla, un'abitazione al primo piano dove pensava non vi fosse nessuno, prima di essere messo in fuga delle urla di una donna e dal figlio, intervenuto in difesa della madre. L'episodio è accaduto la notte scorsa in via De Felice.

La vicenda

I carabinieri hanno fermato nel vicinanze il presunto autore, un uomo di 39 anni, che hanno denunciato per tentativo di furto e per il possesso di un coltello a serramanico lungo 18 centimetri del quale è stato trovato in possesso.