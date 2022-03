Covid Sicilia, 6.002 nuovi positivi. Lieve crescita dei ricoveri

Sul fronte ospedaliero sono 942 i ricoverati, uno in più rispetto a ieri, mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono 62 (+3)

Sono 6.002 i nuovi casi di Coronavirus registrati in 24 ore in Sicilia a fronte di 35.547 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 17% (ieri era al 19,6%). Sul fronte ospedaliero sono 942 i ricoverati, uno in più rispetto a ieri, mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono 62 (+3). Sono 29 le vittime registrate, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 9.796. I guariti sono 13.388. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

I dati nelle province

Sul fronte del contagio nelle province, a Palermo sono stati rilevati 2.012 casi, a Catania 878, a Messina 972, a Siracusa 607, a Trapani 639, a Ragusa 704, a Caltanissetta 572, ad Agrigento 1.063, a Enna 153.