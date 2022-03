Palermo, le 5 mostre da non perdere a marzo

Tante le novità di questo mese nel capoluogo siciliano, a partire da "For Freedom”, che raccoglie 49 scatti del fotografo Steve McCurry sulla situazione delle donne in Afghanistan. Ultimi giorni per visitare “L’altro, lo stesso” negli spazi Zac

Novità in arrivo a Palermo, a partire dal tanto atteso ritorno della Casa delle Farfalle nell’inedita location di Parco Uditore. A Palazzo Reale, invece, il 29 marzo prende il via "For Freedom”, una raccolta di 49 scatti del fotografo Steve McCurry, che raccontano la situazione delle donne in Afghanistan. Ultimi giorni per visitare “L’altro, lo stesso” negli spazi Zac e “Segno astrazione” a Palazzo Riso.

"L’altro, lo stesso"

Negli spazi Zac, Zisa Arti Contemporanee, fino al 14 marzo è aperta al pubblico “L'altro, lo stesso”, mostra collettiva a cura di Beatrice Merz e Agata Polizzi. Il titolo riprende quello di una raccolta di poesie di Jorge Luis Borges, dedicata al processo di ricreazione con cui la natura alimenta continuamente la nascita di nuova vita. Il percorso espositivo include opere degli artisti internazionali Lida Abdul, Rosa Barba, Alfredo Jaar, Emily Jacir, Joan Jonas, Mario Merz, Marisa Merz, Lawrence Weiner e un’opera sonora del duo di artisti internazionali ma palermitani d’adozione Silvia Maglioni e Graeme Thomson.

"For Freedom"

Da Palazzo Reale di Palermo l'urlo di denuncia per i diritti delle donne afghane. "For Freedom" è il racconto fotografico di un dramma in pieno svolgimento: un nuovo progetto autoriale che racchiude 49 immagini. La mostra, che aprirà al pubblico dal 29 marzo al 17 luglio 2022, è frutto di una collaborazione tra la Fondazione Federico II e il più celebre fotografo al mondo di reportage antropologico, Steve McCurry. Col ritorno dei talebani nel 2021, le donne in Afghanistan hanno perso da un giorno all'altro ogni diritto allo studio e alla vita sociale. Una tragedia che si perpetua quotidianamente, annullando qualsiasi forma di libertà di pensiero e di azione per tutte le donne e le bambine afghane. Protagonista della mostra è l'oltraggio morale all'Umanità, la violazione dei diritti fondamentali, attraverso una narrazione fotografica densa di pathos ambientale e umano. La mostra gode di un allestimento scenografico e site specific in uno spazio emblematico del Palazzo Reale di Palermo, attraversato da migliaia di visitatori.

"Segno astrazione"

Al Museo regionale d'arte moderna di Palazzo Riso è visitabile, fino al 27 marzo, la mostra "Segno astrazione. Il tratto a-temporale di Giacomo Failla", a cura di Giacomo Fanale. Failla, che vive e lavora a Catania, subisce la fascinazione del suo territorio da cui trae spunto per reinterpretazioni astratte della memoria dei luoghi. Colori, linee, scrittura, sono molteplici i riferimenti del suo linguaggio, soprattutto un omaggio alla Op Art e all'arte segnico gestuale di Capogrossi. Illusioni ottiche e impressioni plastiche si fermano sulla superficie di un racconto che si pone in relazione col paesaggio e la storia siciliana: dalle città murate alla brulla natura dell'Etna, la cui sabbia è parte di molte sue composizioni.

“La casa delle farfalle”

Dopo il successo di tre anni fa, dall’11 marzo torna a Palermo la Casa delle Farfalle, nell’inedita location di Parco Uditore. Il nuovo spazio è stato scelto appositamente per consentire ai visitatori di usufruire anche dell'area naturale del Parco e delle aree di gioco all'aperto, mantenendo così lo spirito ludico, naturalistico e didattico che fin dall'inizio si è voluto dare al progetto. L’iniziativa, curata da Enzo Scarso, vuole essere un'educazione al bello e al buono, che trasmetta, soprattutto ai bambini, il rispetto della natura, attraverso le sue meraviglie.

"Fibre di piombo"

Dall’11 al 25 marzo, allo Spazio Almareni, in via Francesco Lojacono 13, a Palermo, è visitabile “Fibre di piombo”, mostra poetica e pittorica di Giovanna Fileccia e Tiziana Viola-Massa, a cura di Margherita Musso. L’esposizione riunisce 22 lavori recenti di Viola-Massa, molti dei quali sono tele singole e tele doppie di grande formato, 14 poesie e 6 Poesie Sculturate - delle quali è ideatrice e inventrice - di Fileccia, intorno al tema dei fili e delle fibre da torcere, che intrecciano tra loro e annodano tra penne e pennelli, storie, legami ed emozioni.