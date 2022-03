Palermo, autista bus picchiato finisce in ospedale

Autista dell'Amat aggredito a Palermo. E' successo ieri pomeriggio in via Molara, dove un 39enne sarebbe stato sfiorato dal mezzo in transito. Quando il bus si è fermato, l'uomo è salito sulla vettura numero 380 e ha picchiato l'autista rompendo anche il vetro che delimita lo spazio del guidatore. L'aggressore è stato bloccato dai carabinieri e denunciato. L'autista, 59 anni, è stato trasportato in ambulanza dai sanitari del 118 all'ospedale Civico.