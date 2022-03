In fiamme due automobili a Comiso, soccorsi abitanti di un palazzo

In fiamme due auto, una Ford Cmax, e una Mito Alfa Romeo, la notte scorsa, in via Roma a Comiso, nel Ragusano. Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco: le fiamme il fumo si sono propagati ai prospetti di due abitazioni, che hanno subito dei danni e gli occupanti una coppia e una signora sono state affidate alle cure mediche. Le operazioni di soccorso si sono concluse all'alba. Intervenuti anche, il personale del 118 e agenti della polizia per gli accertamenti.