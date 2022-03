Accoltella un uomo in centro a Catania, arrestato 23enne

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dalla polizia a Catania dopo aver accoltellato apparentemente senza motivo un uomo in via Monsignor Ventimiglia, procurandogli una lacerazione al fegato e al polmone. Il 23enne e il ferito sono entrambi originari dl Gambia. L'arma, un coltello da cucina con una lama lunga 14 centimetri, è stata sequestrata.

Ferito un passante

Il 23enne è stato bloccato, fino all'arrivo degli agenti delle Volanti, da due cittadini uno dei quali, nella colluttazione, ha riportato una ferita lacero contusa alla regione claveare ed escoriazioni varie sul corpo giudicate guaribili in cinque giorni. L'aggressore, in passato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e col permesso di soggiorno scaduto a luglio del 2021, dopo l'arresto, su disposizione della Procura, è stato condotto in carcere.