Caltagirone, bici rubata in vendita online: denunciati due minorenni

Due minorenni sono stati denunciati a Caltagirone, in provincia di Catania, con l'accusa di essere gli autori del furto di una bicicletta ai danni di un ragazzino di 13 anni, il quale utilizza il mezzo per recarsi ogni mattina a scuola. I due dovranno rispondere di furto aggravato. La bicicletta è stata restituita al 13enne dai carabinieri.

Il furto e il tentativo di vendita online

Secondo quanto ricostruito la bicicletta, molto costosa, era stata lasciata senza catena nel cortile della scuola. Il furto è avvenuto mentre il ragazzo era in classe. A denunciare l'accaduto ai carabinieri è stata la madre del 13enne. La vittima del furto ha poi scoperto che la sua bici era stata messa in vendita sul profilo di un social network di un ragazzo di Caltagirone. Dopo gli accertamenti i carabinieri si sono presentati in casa di quest'ultimo. La madre del ragazzo ha confermato che il figlio aveva una bicicletta come quella rubata, che però era custodita da un coetaneo del figlio, al quale sarebbe stata regalata da una terza persona. Un confronto con i militari avrebbe poi portato i due giovani ad ammettere le proprie responsabilità sul furto e sul successivo tentativo di rivendita della bicicletta.