Sequestrati 500mila euro a Pozzallo: erano nascosti in ruota di scorta

Un uomo originario di Catania è accusato di aver importato denaro da Malta, nascosto nella ruota di scorta di un veicolo e in un trolley. L'uomo è stato controllato dai militari della Guardia di Finanza di Pozzallo appena sbarcato con il suo autoveicolo dal catamarano proveniente da Malta.

I controlli

Poiché il conducente mostrava segni di nervosismo, i militari hanno ispezionato i bagagli e, tra questi, in un trolley molto pesante, hanno rinvenuto blocchetti di banconote da diverso taglio, avvolte in buste di cellophane. L'uomo non ha saputo spiegare da dove provenisse il denaro. Un controllo successivo, con l'unità cinofila "Aquila" ha fatto trovare altro denaro nascosto nella camera d'aria della ruota di scorta. I finanzieri ed i doganieri hanno sequestrato 237.950 euro poiché è previsto il sequestro del 50 per cento dell'importo eccedente la soglia massima consentita di importazione di denaro, che è 10.000 euro. La sanzione sarà comminata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.