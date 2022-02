Hashish sotto terra, arrestato 47enne a Mazara del Vallo

A Mazara del Vallo, nel Trapanese, i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga un uomo di 47 anni. L'uomo, già condannato per reati legati al traffico illecito di sostanze stupefacenti, era stato colpito lo scorso luglio da un sequestro di beni di quasi 90mila euro. I carabinieri lo hanno fermato dopo che l'uomo in un appezzamento di terreno in Contrada Archi aveva recuperato da sotto terra uno zainetto con 18 panetti di hashish.

Le perquisizioni

Dopo le perquisizione nelle abitazioni da lui utilizzate, i carabinieri hanno sequestrato1,8 chili di hashish. Durante l'udienza di convalida l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.