Marsala, tassi usurari fino al 200% ed estorsione: un arresto

Un uomo di 50 anni, A.P., è stato arrestato a Marsala (Trapani) con le accuse di usura, estorsione e spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata compiuta dai carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal gip.

Le indagini

Dalle indagini, compiute da aprile 2020 a marzo 2021, è emerso che l'uomo, oltre a gestire insieme ad altre due persone, anch'esse indagate, un giro di spaccio di cocaina, "avrebbe effettuato vari prestiti di denaro su cui venivano applicati altissimi tassi d'interesse. A farne le spese due piccoli imprenditori locali, uno titolare di un negozio di ortofrutta e l'altro parrucchiere" che si sono rivolti ai militari dell'Arma. A fronte di somme di denaro ricevute in prestito a causa di difficoltà economiche, dovute anche alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria nella sua fase più dura, le vittime hanno raccontato di essere state costrette a versare mensilmente al 50enne ingenti quote per lunghi periodi, fino a un anno, con tassi usurari che arrivavano al 200%.