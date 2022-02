Furti, rapine ed estorsioni a Pachino: quattro arresti

La polizia di Stato ha notificato a Pachino, in provincia di Siracusa, quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere ad altrettanti uomini di 35, 41, 42 e 52 anni, indagati per rapine, furti ed estorsioni. Due di loro erano già in carcere mentre un altro era agli arresti domiciliari.

Le indagini

L'inchiesta, denominata "Banda Bassotti", si è occupata di furti e rapine avvenuti a Pachino, Noto, Rosolini e Modica nel periodo tra luglio e settembre 2019. Secondo quanto emerso, gli indagati durante i colpi sono stati particolarmente violenti e hanno usato armi, come nel caso delle rapine negli esercizi commerciali Ard Discount di Pachino ed Eurospin di Rosolini. Nel complesso, i quattro sono accusati di due rapine, due tentativi di furto, cinque furti, e due furti con estorsione col cosiddetto metodo del cavallo di ritorno.