Palermo, quarzo ritrovato di Federico II sarà in mostra a New York

Il quarzo "ritrovato" di Federico II è pronto per partire per New York in occasione della mostra "Constancia. Donne e potere nella Sicilia mediterranea di Federico II", che si apre il 7 marzo all'Istituto Italiano di Cultura della città statunitense alla presenza dell'Ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, e del direttore dell'Istituto Fabio Finotti. Al suo ritorno da New York la pietra, che non è mai stata esposta, verrà mostrata a Palermo nella Sala Normanna del nuovo allestimento del Tesoro della Cattedrale.

Il quarzo "ritrovato"

Rimasto per decenni in cassaforte, la sua brillantezza non si è mai offuscata. Si tratta del quarzo taglio cabochon che adornava la fibula del mantello con cui Federico II venne deposto in un sarcofago di porfido rosso nel 1251 nella Cattedrale di Palermo. Il sovrano morì nel 1250 in Puglia e, benché scomunicato, fu sepolto nella Cattedrale. Nel 1781, il sarcofago fu aperto alla luce delle candele: il corpo di Federico II apparve in ottimo stato, con addosso varie tuniche impreziosite da fibbie, fregi e ricami. Il quarzo cabochon è identificabile - come riferisce il docente Giovanni Travagliato, tra i curatori dell'esposizione - nella pietra centrale della fibula da mantello riprodotta in uno dei disegni del volume di Daniele che mostra il corpo dell'imperatore.