Investito da un’auto nel Trapanese, 27enne soccorso dal 118

Un giovane di 27 anni di Campobello di Mazara, è stato travolto da una jeep durante una gita con i fuoristrada tra Santa Ninfa e Castelvetrano. Il giovane stava cercando di attaccare un gancio ad uno dei mezzi quando è stato travolto e è rimasto bloccato sotto il veicolo con le gambe e con il bacino. Subito sono stati allertati i soccorsi, ma la zona era impervia e difficile da trovare.

L’intervento

È stata necessaria l'esperienza del pilota dell'elisoccorso del 118 per individuare il luogo dell'incidente e riuscire ad atterrare in una piccola trazzera di campagna. L'intera operazione è stata coordinata dalla centrale operativa del 118 di Palermo. Il giovane è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 che in elisoccorso è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Civico. Le sue condizioni sono gravi. La prognosi è riservata. Nel luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale.