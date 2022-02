Palermo, autista Amat aggredito da alcuni passeggeri

Aggressione ai danni di un autista Amat in servizio sulla linea sulla linea 389 dei bus Palermo-Monreale. L’episodio, ripreso in un video circolato poi sui social, è avvenuto dopo che il conducente ha fatto notare ad alcuni passeggeri che avevano superato la cordicella che delimita l'area di sicurezza dell’autista. A quel punto sono iniziati urla, insulti e anche schiaffi contro l’uomo, nonché pugni contro il vetro che delimita il posto di guida. Dopo di che uno degli aggressori ha lanciato l'estintore contro l’autista. Scene riprese anche dalle telecamere a bordo del mezzo, che in quel momento era pieno di gente.

La nota di Amat

"Abbiamo sentito l'autista che ci ha confermato che questa mattina presenterà denuncia - dicono dall'Amat - queste aggressioni sono intollerabili. Abbiamo estrapolato le immagini e sono a disposizione delle forze dell'ordine. Purtroppo in questi mesi stiamo soffrendo una carenza di mezzi e di autisti. Abbiamo poche vetture per coprire la tratta da Monreale a Palermo. Ieri dovevano essere cinque vetture e invece ne avevamo solo tre. Questo comporta la presenza di tanti passeggeri dentro gli autobus e le continue tensioni. Non per voler giustificare quanto successo. Ma ieri è accaduto sulla linea 389 oggi potrebbe successe su un'altra tratta. Abbiamo subito tagli importanti nel contratto di servizio. E questi sono gli effetti”, conclude la nota.

La solidarietà del sindaco Orlando

Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando che ha voluto esprimere la popria "solidarietà e vicinanza" all'autista aggredito. "Si tratta - ha dichiarato il primo cittadino - di gesti intollerabili, di barbara violenza che non può avere giustificazioni e motivazioni logiche. Mi auguro che l'autista possa presto riprendersi e tornare in servizio e che gli autori di questo gesto vengano assicurati alla giustizia".

Azienda siciliana trasporti: "Gesto vile"

"È un gesto vile, solidarietà all'autista dell'Amat, che è stato aggredito mentre stava svolgendo il suo lavoro", commenta il vicepresidente dell'Azienda siciliana Trasporti, Eusebio Dalì. "A tutti gli autisti e all'autista dell'Amat va un plauso, soprattutto in questo periodo di pandemia, perché svolgono un servizio essenziale - aggiunge - È una follia che rischino la propria incolumità mentre prestano il loro servizio per il bene della collettività".