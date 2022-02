Omicidio a Raffadali, 24enne ucciso in piazza: fermato il padre

Secondo quanto ricostruito, papà e figlio avrebbero avuto un'accesa discussione al culmine della quale il genitore, un poliziotto, avrebbe estratto la pistola d'ordinanza sparando diversi colpi. L'uomo si sarebbe poi seduto su una panchina in attesa di un pullman di linea

Un 24enne, Vincenzo Gabriele Rampello, è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco a Raffadali, nell'Agrigentino. Poco dopo l'omicidio è stato identificato e bloccato dai carabinieri il presunto assassino, si tratta del padre del giovane ucciso, Gaetano Rampello, 57 anni, assistente capo coordinatore della polizia di Stato in servizio al decimo reparto Mobile di Catania.

L'omicidio e il fermo

Secondo una prima ricostruzione, padre e figlio avrebbero avuto in piazza Progresso, a Raffadali, un'accesa discussione al culmine della quale il poliziotto avrebbe estratto la pistola d'ordinanza sparando diversi colpi contro il 24enne, uccidendolo. Poi, l'assistente capo coordinatore si è spostato su una panchina, dove si è seduto in attesa di un pullman di linea e dove è stato trovato e bloccato dai carabinieri. Dopo l'omicidio, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato per terra nove bossoli di una pistola.