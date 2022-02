Maltempo Sicilia, forte vento alle Eolie: interrotti i collegamenti

Una tempesta si è abbattuta in nottata sull'arcipelago con raffiche di vento da nord-ovest che hanno raggiunto anche 50 chilometri orari e mare forza 5-6

Una tempesta si è abbattuta in nottata sull'arcipelago delle Eolie con raffiche di vento da nord-ovest che hanno raggiunto anche 50 chilometri orari e mare forza 5-6. Interrotti i collegamenti marittimi con la terraferma: gli aliscafi e traghetti della Liberty Lines e Caronte-Siremar sono rimasti in porto. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A PALERMO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)

Collegamenti interrotti

A Milazzo numerosi passeggeri e mezzi che avrebbero dovuto raggiungere le isole (medici, professori e i camion con derrate alimentari) sono bloccati. A Lipari, nella borgata di Acquacalda, una forte mareggiata minaccia le case di San Gaetano mentre a Salina si segnalano forti danni alle colture, soprattutto ai vigneti.